Создан алгоритм, помогающий оборудованию заводов работать без задержек

Российские математики заинтересовались, можно ли вывести универсальный алгоритм, который позволял бы автоматическим образом находить оптимальное расписание работы промышленных установок, которое бы позволяло минимизировать задержки в процессе их эксплуатации. Для решения этой проблемы ученые всесторонне изучили два варианта производственных процессов, в одном из которых были допустимы перерывы, тогда как второй сценарий запрещал это и при этом требовал использования только одной машины на каждой стадии производства.