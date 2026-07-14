На дамбе в сторону Кронштадта ограничили транспортное движение до 24 июля

Петербуржцев предупредили о продлении ограничений на движение по внешнему кольцу КАД на участке дамбы. Ремонт деформационного шва на отрезке от километра 117+530 до километра 118+140 (рядом с мостом водопропускного сооружения В-1) будет продолжаться до 24 июля 2026 года.