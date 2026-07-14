Более 130 пациентов спасла санавиация Нижегородской области за полгода

По данным регионального Минздрава, чаще всего вертолеты вылетают к пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — на такие случаи приходится 59% всех вызовов. Служба работает в Нижегородской области с 2018 года, а время полета даже до самых удаленных районов не превышает полутора часов.