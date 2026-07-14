Группа риска во время жары: кому следует побеспокоиться?

Там отметили, что высокие температуры способны спровоцировать обострение хронических недугов, вызвать сильное обезвоживание и многократно повышают риск теплового или солнечного удара.
Наиболее подвержены негативным последствиям дети, старики, люди с хроническими заболеваниями (избыточная масса тела, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет), употребляющие алкогольные напитки, а также спортсмены, которые занимаются на открытом воздухе в жару.
Специалисты центра отметили, что опасность перегрева существует не только под прямыми солнечными лучами, но и в помещении, которое летом трудно охладить до комфортной температуры. Также перегрев можно получить в салонах закрытых транспортных средств, где температура воздуха стремительно достигает критических значений.
Игнорирование жары может привести к тепловому и солнечному удару, гипертоническому кризу, инсульту, инфаркту и обезвоживанию.
Чтобы избежать плохих последствий, в центре порекомендовали носить летний головной убор, меньше находиться на открытом воздухе, носить солнцезащитные очки, употреблять легкую пищу, пить много воды и не употреблять алкоголь.