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Миф о безопасном алкоголе: получены новые данные о вреде спиртного

Новое исследование ставит под сомнение пользу умеренного употребления спиртного для здоровья.

Источник: Freepik

Ежедневное употребление бокала вина не является залогом долголетия, а напротив, сопряжено с повышенным риском онкологических заболеваний. К такому выводу пришли кардиохирург Джереми Лондон и профессор Гарвардского университета Эрик Римм в интервью изданию Daily Mirror.

Прежние выводы о пользе умеренного употребления алкоголя в настоящее время вызывают серьёзные сомнения. Отмечено, что ранние работы не всегда учитывали причины, по которым люди полностью отказывались от спиртного.

«В ранних исследованиях сравнивали пьющих и непьющих, при этом многие пьющие бросили пить, потому что серьёзно заболели. Если убрать этот недостаток, предполагаемая польза значительно уменьшается», — рассказал специалист.

Он также напомнил, что при расщеплении этанола образуется ацетальдегид. Это вещество способно повреждать ДНК и увеличивать вероятность онкологических заболеваний.

При этом один бокал не означает неизбежного появления опухоли. Однако полностью исключить опасность нельзя, а с ростом количества выпитого она становится выше. Римм добавил, что отдельные исследования всё ещё связывают умеренное употребление спиртного с долголетием. Пока не установлено, объясняется ли такой результат воздействием самого напитка или особенностями образа жизни участников.