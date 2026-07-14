Миф о безопасном алкоголе: получены новые данные о вреде спиртного

Ежедневное употребление бокала вина не является залогом долголетия, а напротив, сопряжено с повышенным риском онкологических заболеваний. К такому выводу пришли кардиохирург Джереми Лондон и профессор Гарвардского университета Эрик Римм в интервью изданию Daily Mirror.
Прежние выводы о пользе умеренного употребления алкоголя в настоящее время вызывают серьёзные сомнения. Отмечено, что ранние работы не всегда учитывали причины, по которым люди полностью отказывались от спиртного.
«В ранних исследованиях сравнивали пьющих и непьющих, при этом многие пьющие бросили пить, потому что серьёзно заболели. Если убрать этот недостаток, предполагаемая польза значительно уменьшается», — рассказал специалист.
При этом один бокал не означает неизбежного появления опухоли. Однако полностью исключить опасность нельзя, а с ростом количества выпитого она становится выше. Римм добавил, что отдельные исследования всё ещё связывают умеренное употребление спиртного с долголетием. Пока не установлено, объясняется ли такой результат воздействием самого напитка или особенностями образа жизни участников.