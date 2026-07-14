Миф о безопасном алкоголе: получены новые данные о вреде спиртного

При этом один бокал не означает неизбежного появления опухоли. Однако полностью исключить опасность нельзя, а с ростом количества выпитого она становится выше. Римм добавил, что отдельные исследования всё ещё связывают умеренное употребление спиртного с долголетием. Пока не установлено, объясняется ли такой результат воздействием самого напитка или особенностями образа жизни участников.