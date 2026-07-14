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В Воронежской области откроются шахматные клубы в госпиталях

Губернатор Александр Гусев обсудил проект с чемпионом мира по блицу и быстрым шахматам Сергеем Карякиным.

Источник: АиФ Воронеж

Губернатор Александр Гусев провел встречу с чемпионом мира по блицу и быстрым шахматам, сенатором, членом партии «Единая Россия» Сергеем Карякиным.

Международный гроссмейстер посетил Воронеж для участия в Фестивале шахмат «Кубок С. А. Карякина», который состоялся 13 июля в спортивной школе олимпийского резерва № 13.

На встрече глава региона отметил, что столица Черноземья дорожит честью провести у себя кубок выдающегося российского шахматиста. Губернатор подчеркнул, что соревнования дают уникальную возможность воронежским ребятам показать свое мастерство в поединках с достойными соперниками и проявить настоящий азарт за шахматной доской.

«Мы рассчитываем, что этот турнир войдет в ежегодный спортивный календарь региона и будет привлекать все больше профессионалов и любителей», — сказал Александр Гусев.

Губернатор и чемпион мира обсудили открытие в регионе шахматных клубов в госпиталях. Проект «Шахматы для СВОих» направлен на социальную реадаптацию участников специальной военной операции. Первый такой клуб откроит свои двери уже в ближайшие дни.

Отдельно обсудили будущий проект — библиотеку шахмат. Площадка станет центром притяжения для поклонников этой интеллектуальной игры разных возрастов. В библиотеке можно будет взять книги о шахматах, познакомиться с историей, биографиями великих мастеров, а также поучаствовать в турнирах и мастер-классах.

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