В Воронежской области откроются шахматные клубы в госпиталях

Губернатор Александр Гусев провел встречу с чемпионом мира по блицу и быстрым шахматам, сенатором, членом партии «Единая Россия» Сергеем Карякиным.
Международный гроссмейстер посетил Воронеж для участия в Фестивале шахмат «Кубок С. А. Карякина», который состоялся 13 июля в спортивной школе олимпийского резерва № 13.
На встрече глава региона отметил, что столица Черноземья дорожит честью провести у себя кубок выдающегося российского шахматиста. Губернатор подчеркнул, что соревнования дают уникальную возможность воронежским ребятам показать свое мастерство в поединках с достойными соперниками и проявить настоящий азарт за шахматной доской.
«Мы рассчитываем, что этот турнир войдет в ежегодный спортивный календарь региона и будет привлекать все больше профессионалов и любителей», — сказал Александр Гусев.
Губернатор и чемпион мира обсудили открытие в регионе шахматных клубов в госпиталях. Проект «Шахматы для СВОих» направлен на социальную реадаптацию участников специальной военной операции. Первый такой клуб откроит свои двери уже в ближайшие дни.
Отдельно обсудили будущий проект — библиотеку шахмат. Площадка станет центром притяжения для поклонников этой интеллектуальной игры разных возрастов. В библиотеке можно будет взять книги о шахматах, познакомиться с историей, биографиями великих мастеров, а также поучаствовать в турнирах и мастер-классах.