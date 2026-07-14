В Воронеже прошел фестиваль шахмат Кубок Сергея Карякина

Фестиваль шахмат «Кубок Сергея Карякина» (6+) состоялся в спортивной школе олимпийского резерва № 13 в Воронеже 13 июля. Почетным гостем мероприятия стал международный гроссмейстер, чемпион мира по блицу и быстрым шахматам Сергей Карякин. Он провел сеанс одновременной игры, пообщался с участниками и вручил награды победителям. Также по поручению губернатора Александра Гусева участие в фестивале принял заместитель губернатора Дмитрий Маслов.
И дети, и взрослые.
История Кубка Сергея Карякина началась в 2022 году в Подмосковье. Всего за несколько лет турнир успел вырасти из локального соревнования в масштабный проект с этапами в разных регионах России. В этом году к участникам Кубка присоединился и Воронеж, подтвердив статус одного из центров развития шахмат в Черноземье. В состязании приняли участие как юные спортсмены разных возрастов, так и взрослые любители шахмат. Программа включила в себя пять отдельных турниров: открытый, а также соревнования среди юношей и девушек 2009−2013 годов рождения, мальчиков и девочек 2014−2015, 2016−2017 и самых юных участников 2018 года рождения и младше.
Турнир прошел по швейцарской системе в семь туров с обсчетом российского рейтинга. Участники играли партии с контролем времени 10 минут с добавлением пяти секунд на каждый ход. Победители и призеры получили кубки, медали, грамоты. Для них был также предусмотрен призовой фонд в 100 тысяч рублей.
Богатые шахматные традиции.
Проведение турнира такого масштаба стало важным событием для развития шахмат в Воронежской области, отметил Дмитрий Маслов. Он передал участникам приветствие губернатора Александра Гусева:
«У столицы Черноземья — богатые шахматные традиции, заложенные еще в петровские времена. Мы заинтересованы в их популяризации и дальнейшем развитии. Этому в полной мере способствуют инициативы нашего чемпиона мира. Благодарю Сергея Александровича Карякина за все, что он делает для развития шахматного движения в России и укрепления патриотического самосознания соотечественников. Желаю участникам турнира красивых ходов на пути к победам в шахматных партиях и в жизни».
Замглавы региона особо подчеркнул, что развитие шахматного движения остается одним из важных направлений спортивной политики области. Так, в регионе буду развивать инфраструктуру для занятий шахматами. В частности, глава региона планирует создание новых центров обучения.
«Сегодня мы видим, сколько здесь детей, которые настроены на победу и готовы работать над собой. Именно такие соревнования помогают им двигаться вперед», — сказал Дмитрий Маслов.
Сергей Карякин отметил, что Воронежская область является важным регионом для развития шахматного движения.
«Мне очень приятно здесь присутствовать, и каждый раз я с большой теплотой приезжаю в Воронежскую область. Мы уже знакомы с шахматной общественностью региона, не раз проводили у вас сеансы одновременной игры. Причем, наверное, одни из самых сложных сеансов в моей жизни, потому что здесь всегда сильнейший состав и идет большая борьба», — рассказал гроссмейстер.
Почетный гость пожелал юным шахматистам не останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствовать свое мастерство.