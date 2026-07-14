В Воронеже прошел фестиваль шахмат Кубок Сергея Карякина

История Кубка Сергея Карякина началась в 2022 году в Подмосковье. Всего за несколько лет турнир успел вырасти из локального соревнования в масштабный проект с этапами в разных регионах России. В этом году к участникам Кубка присоединился и Воронеж, подтвердив статус одного из центров развития шахмат в Черноземье. В состязании приняли участие как юные спортсмены разных возрастов, так и взрослые любители шахмат. Программа включила в себя пять отдельных турниров: открытый, а также соревнования среди юношей и девушек 2009−2013 годов рождения, мальчиков и девочек 2014−2015, 2016−2017 и самых юных участников 2018 года рождения и младше.