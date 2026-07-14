В Ростовской области 46 ординаторов получили направления в больницы

«Для нас принципиально важно не просто закрыть вакансию, а обеспечить молодым специалистам условия для закрепления на местах. Работа в районном звене дает уникальную возможность быстрого профессионального роста в сочетании с серьезными мерами государственной поддержки. Вопросы предоставления жилья и единовременных компенсационных выплат находятся на особом контроле ведомства», — приводят в сообщении слова господина Варданяна.