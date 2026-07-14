Первый полностью импортозамещенный вертолет получил разрешение на полеты в экстремальный мороз

Ми-171А3 — первый полностью российский офшорный вертолет. Его разработали для полетов над водной поверхностью и работы на буровых платформах с учетом жестких требований нефтегазовых компаний. В машине установили авариестойкий фюзеляж и топливную систему, которая исключает утечку и возгорание при жесткой посадке. Для аварийного приводнения предусмотрены надувные баллонеты и спасательные плоты.