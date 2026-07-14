Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый полностью импортозамещенный вертолет получил разрешение на полеты в экстремальный мороз

Росавиация разрешила эксплуатацию импортозамещенного вертолета Ми-171А3 при температуре до −50 °C.

Росавиация разрешила эксплуатацию импортозамещенного вертолета Ми-171А3 при температуре до −50 °C. Сертификат выдали после испытаний, которые прошли весной в Якутии.

Вертолет выполнил 66 полетов и 22 наземные гонки двигателя в условиях экстремального холода. Все системы отработали штатно, подтвердив готовность машины к работе в суровом климате, сообщили в Ростехе.

Ми-171А3 — первый полностью российский офшорный вертолет. Его разработали для полетов над водной поверхностью и работы на буровых платформах с учетом жестких требований нефтегазовых компаний. В машине установили авариестойкий фюзеляж и топливную систему, которая исключает утечку и возгорание при жесткой посадке. Для аварийного приводнения предусмотрены надувные баллонеты и спасательные плоты.

При необходимости вертолет можно быстро переоборудовать в поисково-спасательный, для этого нужно установить медицинские модули и поисковое оборудование. Серийное производство Ми-171А3 развернули на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.