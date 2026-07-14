Итоги дня: готовность № 1, первые кандидаты в Госдуму, кафе закрыли, дело прекратили

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет полностью отремонтирована дорога к селу Черная Речка. В прошлом году при поддержке федерального центра обновилось 5 км трассы из 20, в этом году обновление идет на отрезках с 0 по 8 км и с 8 по 15 км. Чтобы закончить их как можно скорее, подрядные организации приступили к работам ещё в середине весны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.