Итоги дня: готовность № 1, первые кандидаты в Госдуму, кафе закрыли, дело прекратили

Хлеб — всему голова: интервью с директором одного из старейших хлебозаводов Хабаровского края.
В числе старейших предприятий пищевой промышленности Хабаровского края — «Хлебный дом27».
За два дня хабаровчане выпили более 120 литров освежающих фрешмиксов.
Прошедшие выходные в Хабаровске выдались по-настоящему жаркими, но не только из-за июльского солнца. На Комсомольской площади развернулся традиционный фестиваль «АмурФест», собравший десятки тысяч горожан. Одной из самых посещаемых, громких и по-семейному уютных локаций праздника стала интерактивная зона бренда «Лазовское» от Переяславского молочного комбината. Бренд «Лазовское» объединил всех, показав, что самое лучшее, вкусное и полезное всегда создаётся рядом.
Суд в Хабаровске прекратил дело против умершего журналиста Сергея Мингазова.
Краснофлотский районный суд Хабаровска 13 июля 2026 года официально закрыл уголовное дело против журналиста Сергея Мингазова в связи с его кончиной. Соответствующая информация отражена в судебной картотеке.
С Байконура сегодня, 14 июля, стартует пилотируемый «Союз МС-29» с Петром Дубровым.
Ливни затормозили стройку очистных сооружений в селе Мирное Хабаровского края.
Ливневые дожди парализовали стройку очистных сооружений в селе Мирное Хабаровского района. Объект, предназначенный для обеспечения канализацией нового жилого квартала «Солнечный город», столкнулся с подтоплением: котлованы заполнились водой из-за глинистого грунта и разрушенной мелиорации, усугубленной стоками с соседних участков.
Суд в Хабаровске закрыл кафе «За обе щёки».
В связи с получением экстренных извещений о регистрации случаев инфекционного заболевания — острой кишечной инфекции, связанных с употреблением пищевой продукции, изготовленной в предприятии общественного питания «За обе щёки» индивидуального предпринимателя Ганиева Гайрата Норкул угли было проведено эпидемиологическое расследование, сообщает хабаровское управление Роспотребнадзора.
Избирком Хабаровского края принял первые документы от кандидатов в депутаты Госдумы.
В избирательную комиссию Хабаровского края 14 июля 2026 года документы для выдвижения кандидатами в депутаты Государственной Думы девятого созыва по одномандатному избирательному округу № 73 представили:
Супертайфун грозит Хабаровскому краю ливнями и подтоплениями.
По информации Дальневосточного УГМС днём 15 и ночью 16 июля в южных и на востоке центральных районов края ожидаются дожди, местами сильными, а также ливни с грозами. Сильные осадки пройдут на территории Бикинского, Вяземского, Советско-Гаванского и Ванинского районов, а также района имени Лазо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По просьбам жителей в Хабаровском крае отремонтируют дорогу к селу Черная Речка.
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет полностью отремонтирована дорога к селу Черная Речка. В прошлом году при поддержке федерального центра обновилось 5 км трассы из 20, в этом году обновление идет на отрезках с 0 по 8 км и с 8 по 15 км. Чтобы закончить их как можно скорее, подрядные организации приступили к работам ещё в середине весны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.