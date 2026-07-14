Ростовский грузоперевозчик повторно обанкротился с долгами на 268 млн рублей

Впервые банкротом ООО «Стройсервис» было признано в апреле 2022 года. Тогда в реестр требований кредиторов третьей очереди были включены 5,8 млн руб. Конкурсное производство было закрыто в сентябре 2023 года, поскольку грузоперевозчик смог рассчитаться с кредиторами за счет продажи земельного участка за 10 млн руб.