Благоустройство лесопарка «Лесная опушка» в Люберцах завершат в 2026 году

Лесопарк «Лесная опушка» в поселке Октябрьском городского округа Люберцы Московской области станет доступен для посетителей после благоустройства в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Закончить работы там планируют в августе этого года, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.