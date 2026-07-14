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Благоустройство лесопарка «Лесная опушка» в Люберцах завершат в 2026 году

В ближайшее время там начнется установка памп-трека.

Источник: Национальные проекты России

Лесопарк «Лесная опушка» в поселке Октябрьском городского округа Люберцы Московской области станет доступен для посетителей после благоустройства в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Закончить работы там планируют в августе этого года, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

Глава городского округа Владимир Волков проверил ход благоустройства общественной территории. В настоящий момент специалисты подрядной организации завершают монтаж сцены, пункта проката, ограждения площадки для выгула собак, обустройство зон тихого отдыха и спортивной площадки. В ближайшее время начнется установка памп-трека.

Лесопарк «Лесная опушка» является одной из наиболее посещаемых парковых зон округа. По завершении второй очереди благоустройства объект станет более удобным и функциональным для организации отдыха населения. Параллельно в Люберцах продолжается реконструкция Центрального парка культуры и отдыха.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.