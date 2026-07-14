В Госдуме рассказали, какие выплаты и пенсии проиндексируют с января 2027 года

С начала 2027 года в России вступает в силу плановая индексация различных социальных выплат и пенсий. Об этом сообщил Никита Чаплин, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, в интервью «Российской газете». Он подробно рассказал о предстоящих изменениях и их особенностях.
Пенсии.
В 2027 году индексация страховых пенсий будет проводиться в два этапа. Первый этап запланирован на 1 февраля и будет учитывать фактический уровень инфляции за 2026 год. Второй этап состоится 1 апреля и предусматривает дополнительную корректировку пенсий с учетом доходов Социального фонда.
Социальные пенсии и другие социальные выплаты будут проиндексированы однократно 1 апреля. Индексация будет проведена с учётом прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера.
Для работающих пенсионеров предусмотрен особый механизм. С 1 августа 2027 года Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет пенсий с учетом страховых взносов, уплаченных работодателями. Прибавка будет ограничена тремя пенсионными коэффициентами.
Военные пенсии также будут проиндексированы, но в октябре 2027 года.
Для отдельных льготных категорий, таких как бывшие лётчики и шахтеры, доплаты будут пересматриваться четыре раза в год.
Материнский капитал.
Материнский капитал и все социальные пособия будут проиндексированы с 1 февраля 2027 года. Коэффициент индексации будет рассчитываться на основе фактического уровня инфляции за 2026 год.
Точный размер индексации станет известен после подведения итогов года. На данный момент известно, что в 2026 году размер материнского капитала на первого ребёнка составляет около 729 тысяч рублей. При рождении второго ребёнка, если право на материнский капитал не было использовано, доплата составит 234 тысячи рублей, а общая сумма — 963 тысячи рублей.
Окончательные параметры всех индексаций будут закреплены в законе о бюджете Социального фонда на 2027 год, который правительство внесет на рассмотрение осенью 2026 года.
Напомним, в Госдуме также рассказывали об августовской прибавке к накопительным пенсиям.
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