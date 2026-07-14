В Госдуме рассказали, какие выплаты и пенсии проиндексируют с января 2027 года

С начала 2027 года в России вступает в силу плановая индексация различных социальных выплат и пенсий. Об этом сообщил Никита Чаплин, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, в интервью «Российской газете». Он подробно рассказал о предстоящих изменениях и их особенностях.