У жителя Красноярска на автовокзале в Канске изъяли 294 закладки

В Канске следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 44-летнего жителя Красноярска. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчину подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что фигурант решил заработать на бесконтактной доставке наркотического средства до клиента. Днем он приехал в Канск на междугородном автобусе и на выходе из автовокзала был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков. В ходе досмотра полицейские изъяли из сумки гостя города несколько свертков с запрещенным веществом общей массой более 37,5 грамма. Правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.