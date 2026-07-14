Детская художественная школа № 2 в Самаре приобрела оборудование и пособия

Современное цифровое оборудование, орнитологические экспонаты и учебно-методические пособия закупила детская художественная школа № 2 в Самаре. Приобрести оснащение учреждению удалось по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве культуры Самарской области.
Теоретическая база школы пополнилась программно-методическим комплексом «Азбука искусства» и комплектом электронных учебных пособий. В него вошли 18 специализированных учебных фильмов. Теперь изучение таких тем, как «Жизнь и творчество русских художников», «Художественная культура первобытного мира», «Древнерусская икона», а также искусство Древнего Египта и Греции, станет интерактивным и более наглядным.
«Программно-методический комплекс “Азбука искусства” идеально соответствует образовательным программам: “Беседы об искусстве” и “История изобразительного искусства”. В 1-м классе на уроках “Беседы об искусстве” он служит отличным методическим сопровождением для демонстрации основ изобразительной грамоты, ее видов и жанров. Во 2-м и 3-м классах видеоматериалы комплекса позволяют наглядно изучать художественные стили и культуру от первобытного мира до конца XX века, а в 4-м классе — глубоко погрузиться в красоту и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси», — пояснила преподаватель истории искусств Алина Адамович-Чернецкая.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.