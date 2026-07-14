Детская художественная школа № 2 в Самаре приобрела оборудование и пособия

«Программно-методический комплекс “Азбука искусства” идеально соответствует образовательным программам: “Беседы об искусстве” и “История изобразительного искусства”. В 1-м классе на уроках “Беседы об искусстве” он служит отличным методическим сопровождением для демонстрации основ изобразительной грамоты, ее видов и жанров. Во 2-м и 3-м классах видеоматериалы комплекса позволяют наглядно изучать художественные стили и культуру от первобытного мира до конца XX века, а в 4-м классе — глубоко погрузиться в красоту и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси», — пояснила преподаватель истории искусств Алина Адамович-Чернецкая.