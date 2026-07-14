В Калининградской области усилят контроль оплаты проезда в пригородных поездах

В рамках федерального проекта «Производительность труда» в Калининградской пригородной пассажирской компании улучшат сервис. В планах сократить очереди за билетами, сделать навигацию на вокзалах более понятной развивать цифровые услуги и улучшить контроль оплаты проезда в поездах. Об этом сообщает 14 июля пресс-служба областного правительства.