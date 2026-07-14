Троих нижегородцев обвинили в присвоении 850 тонн каустической соды

По фабуле дела, в 2024—2025 годах индивидуальный предприниматель в сфере перевозок химической продукции в сговоре с двумя водителями во время транспортировки соды сливали часть груза и хранили его в специально оборудованном боксе в гаражном кооперативе. Затем каустическую соду продавали, отметили в полиции.