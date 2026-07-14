Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троих нижегородцев обвинили в присвоении 850 тонн каустической соды

Кстовский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих нижегородцев, обвиненных в присвоении 858 тонн каустической соды. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

Кстовский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих нижегородцев, обвиненных в присвоении 858 тонн каустической соды. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По фабуле дела, в 2024—2025 годах индивидуальный предприниматель в сфере перевозок химической продукции в сговоре с двумя водителями во время транспортировки соды сливали часть груза и хранили его в специально оборудованном боксе в гаражном кооперативе. Затем каустическую соду продавали, отметили в полиции.

Фигурантам инкриминировали два преступных эпизода. Ущерб от действий обвиняемых превысил 667,6 тыс. руб., посчитало следствие. Они возместили часть ущерба, а полицейские изъяли оставшуюся соду, которую не успели продать.

Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.