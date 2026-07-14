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Ynet: США приостановили вывод своих самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион

Самолеты-заправщики ВВС США угрожают сорвать летний сезон в главном аэропорте Израиля, пишет израильский новостной портал Ynet.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что около двух с половиной недель назад Министерство транспорта Израиля объявило, что угроза летним рейсам устранена. Но после эскалации на иранском фронте США приостановили вывод своих самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион. Более того, за последние сутки в Израиле, по данным издания, приземлились еще четыре самолета ВВС США.

В связи с этим Управление аэропортов Израиля предупредило о нехватке парковочных мест для гражданских самолетов и о новой угрозе срыва летнего сезона авиапутешествий. По мнению ведомства, если в ближайшие дни ситуация не изменится, авиакомпании уже в августе могут быть вынуждены аннулировать десятки тысяч авиабилетов.

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