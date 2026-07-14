Ynet: США приостановили вывод своих самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион

В статье говорится, что около двух с половиной недель назад Министерство транспорта Израиля объявило, что угроза летним рейсам устранена. Но после эскалации на иранском фронте США приостановили вывод своих самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион. Более того, за последние сутки в Израиле, по данным издания, приземлились еще четыре самолета ВВС США.