Видео с пожара на юге Волгограда поделились местные жители

Место пожара окружила толпа местных жителей, с сочувствием наблюдающих за происходящим. Судя по всему, люди выбежали из домов впопыхах, некоторые не вполне одеты. И все охвачены тревогой — огонь в такую жаркую погоду может перекинуться на соседние постройки.