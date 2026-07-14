Видео с пожара на юге Волгограда поделились местные жители

В Красноармейском районе Волгограда вспыхнул пожар 14 июля. Официальной информации пока нет, но местные жители уже поделились видео с места происшествия.
В кадре — пожарная машина и огнеборцы, сражающиеся с огнем, вспыхнувшем в одной из построек частного сектора. По словам горожан, горело строение на улице Куйбышева.
Место пожара окружила толпа местных жителей, с сочувствием наблюдающих за происходящим. Судя по всему, люди выбежали из домов впопыхах, некоторые не вполне одеты. И все охвачены тревогой — огонь в такую жаркую погоду может перекинуться на соседние постройки.
Ранее неисправный холодильник полностью уничтожил частный дом в хуторе Урюпинского района.
Видео max.ru/vlgchp.
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