В Дзержинске идут работы по ремонту проездов и подходов к учреждениям соцсферы

В рамках муниципальной программы ремонта проездов и подходов к учреждениям социальной сферы, которая реализуется в Дзержинске с 2024 года, в этом сезоне работы ведутся на 21 объекте. За предыдущие два года приведены в порядок 74 участка, и эта работа будет продолжаться.
Глава Дзержинска Михаил Клинков отчитался перед горожанами в своих соцсетях о ходе выполненных и ведущихся работ:
«На сегодня уже выполнены работы по обустройству подъездов к детскому саду № 118, к детскому клубу “Белая ладья”, ремонту тротуара от дома № 4А по ул. Самохвалова до храма прп. Серафима Саровского, между школой № 37 и домом № 13 по ул. Строителей и парковке у въездных ворот школы № 37, ремонт тротуара (устранение застоя воды) в зоне входа в ЗАГС, тротуар около Управления социальной защиты населения (бульвар Победы, 6).
Постоянно контролируем ход работ. Выезжал с проверкой работы подрядчика ООО «Ниждорстрой-НН» по ремонту подъезда к западной подстанции скорой медицинской помощи на улице Пушкинской. Работы выполнены.
При формировании списка объектов мы в первую очередь учитывали обращения жителей и предложения депутатов. Также специалисты администрации провели собственный мониторинг состояния проездов и тротуаров.
Из средств городского бюджета выделено финансирование на ремонт 4 парковок, 7 подъездных дорог, 9 подходов, 1 проезда и на замену покрытия 4 тротуаров. Работы ведутся комплексно: включают демонтаж старого покрытия, отсыпку щебнем, установку бордюров и асфальтирование. При необходимости на объектах также будут обустроены новые пешеходные переходы, нанесена разметка и установлены дорожные знаки.
В план на этот год вошли:
— парковки: у детского сада № 132, больницы № 1, отдела ЗАГС, гимназии № 38;
— подъездные пути: к детским садам №№ 118, 124, 127, клубу «Белая ладья», детской больнице № 8, западной подстанции скорой помощи, спортивной школе № 1;
— подходы: к детским садам №№ 120, 103, 92, 117, 118, 132, к храму прп. Серафима Саровского, школам №№ 37, 24;
— проезд вдоль школы № 37;
— тротуары: к школе № 17, во дворах по ул. Ульянова (от дома 2 до дома 9), от ж/д платформы «Пушкино» до ул. Железнодорожной, у отделения соцзащиты.
Срок окончания работ на всех объектах — 3 августа 2026 года".