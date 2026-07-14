В Дзержинске идут работы по ремонту проездов и подходов к учреждениям соцсферы

В рамках муниципальной программы ремонта проездов и подходов к учреждениям социальной сферы, которая реализуется в Дзержинске с 2024 года, в этом сезоне работы ведутся на 21 объекте. За предыдущие два года приведены в порядок 74 участка, и эта работа будет продолжаться.