В поселке Степном на Кубани благоустроят общественную территорию

Работы по обустройству общественной территории «Степная Ярмарка Единства» стартовали в поселке Степном Ейского района Краснодарского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На месте будущей зоны отдыха уже начался демонтаж старого покрытия, ведется подготовка к укладке тротуарной плитки, сообщили в районной администрации.
Помимо замены дорожного полотна, проект предусматривает комплексное изменение пространства, которое станет многофункциональным центром притяжения для посетителей всех возрастов. Согласно утвержденному плану, на территории появятся современная детская игровая зона, воркаут-площадка с уличными тренажерами, крытая сцена-эстрада. Кроме того, там установят освещение и проведут озеленение: высадят деревья, кустарники, разобьют клумбы.
«На месте будущей обновленной общественной территории проводят демонтаж старого покрытия. Подготовительные работы ведутся перед укладкой поребрика и тротуарной плитки. Уверен, местные жители оценят преобразования, которые произойдут здесь в скором времени. Тем более, что именно они выступили с инициативой обратиться к местным властям с просьбой провести благоустройство ярмарки», — отметил глава Ейского муниципального района Роман Бублик.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.