В поселке Степном на Кубани благоустроят общественную территорию

«На месте будущей обновленной общественной территории проводят демонтаж старого покрытия. Подготовительные работы ведутся перед укладкой поребрика и тротуарной плитки. Уверен, местные жители оценят преобразования, которые произойдут здесь в скором времени. Тем более, что именно они выступили с инициативой обратиться к местным властям с просьбой провести благоустройство ярмарки», — отметил глава Ейского муниципального района Роман Бублик.