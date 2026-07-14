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Девять автобусов без кондиционеров выявили в Ростове за неделю

89 жалоб на кондиционеры поступило на горячую линию по вопросам общественного транспорта Ростова за неделю.

Источник: Комсомольская правда

По итогам прошлой недели в Ростове выявили девять автобусов с неработающими кондиционерами. К транспортным компаниям, обслуживающим эти маршруты, были применены меры воздействия, предусмотренные контрактами. Об этом сообщили в городской администрации.

Горячая линия по вопросам общественного транспорта за неделю приняла 856 обращений, из которых 89 касались неработающих кондиционеров.

— По каждому обращению департамент транспорта проведет проверку, — сказано в сообщении.

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