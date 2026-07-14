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Очереди на АЗС в Нижнем Новгороде стали отображаться на карте Яндекса

Здесь же есть информация о наличии бензина.

Источник: Время

Очереди на АЗС в Нижнем Новгороде начали показывать на интерактивной карте Яндекса, сообщает пресс-служба компании.

Здесь же есть информация о наличии бензина.

На карте можно увидеть АЗС, где водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди.

«Яндекс использует технологию, схожую с “Пробками”, информацию от Карт, заказы топлива в “Яндекс Заправках” и результаты опросов водителей. Собирать данные в Нижнем Новгороде также помогают волонтеры», — говорится в сообщении.

Ранее появилась карта наличия бензина по всем АЗС России.