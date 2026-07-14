Нижегородка получила травму во время конной прогулки: СК возбудил дело

Следственный отдел по Кстовскому району Нижнего Новгорода возбудил уголовное дело из-за травмирования местной жительницы во время конной прогулки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Известно, что инцидент произошел в июле этого года в одном из конных клубов Нижегородской области. При посадке на лошадь девушка упала на землю и получила травмы. В медицинском учреждении ей была оказана необходимая помощь.
Устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Действиям сотрудников, ответственных за безопасность конных прогулок, будет дана юридическая оценка.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку после гибели девушки и подростка на реке Лух в Володарском округе.