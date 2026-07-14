Поворот машин с Комиссариатского моста на Садовническую набережную будет отменен

Как уточняется, на указанном участке проходит четыре трамвайных маршрута — Московские трамвайные диаметры Т1, Т2, а также маршруты А и № 39. По будням пассажиры совершают на них около 200 тыс. поездок. После изменений движение трамваев станет быстрее и стабильнее, а перекресток — безопаснее для всех участников дорожного движения.