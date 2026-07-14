Поворот машин с Комиссариатского моста на Садовническую набережную будет отменен

«По проекту ЦОДД совместно с “Организатором перевозок” для повышения безопасности дорожного движения и приоритета городского транспорта левый поворот с Комиссариатского моста на Садовническую набережную станет недоступен. Сейчас автомобили, поворачивающие налево, пересекают трамвайные пути и мешают движению трамваев. Из-за этого на перекрестке возникают задержки и повышается риск ДТП», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на указанном участке проходит четыре трамвайных маршрута — Московские трамвайные диаметры Т1, Т2, а также маршруты А и № 39. По будням пассажиры совершают на них около 200 тыс. поездок. После изменений движение трамваев станет быстрее и стабильнее, а перекресток — безопаснее для всех участников дорожного движения.
Отмечается, что попасть на Садовническую набережную можно будет через разворот на ул. Садовническая в районе д. 35, стр. 1.
В Дептрансе попросили водителей заранее учитывать изменения, следовать требованиям дорожных знаков и пользоваться навигационными сервисами.