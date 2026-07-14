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Поворот машин с Комиссариатского моста на Садовническую набережную будет отменен

С 24 июля схема движения на пересечении Комиссариатского моста и Садовнической набережной будет изменена, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«По проекту ЦОДД совместно с “Организатором перевозок” для повышения безопасности дорожного движения и приоритета городского транспорта левый поворот с Комиссариатского моста на Садовническую набережную станет недоступен. Сейчас автомобили, поворачивающие налево, пересекают трамвайные пути и мешают движению трамваев. Из-за этого на перекрестке возникают задержки и повышается риск ДТП», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на указанном участке проходит четыре трамвайных маршрута — Московские трамвайные диаметры Т1, Т2, а также маршруты А и № 39. По будням пассажиры совершают на них около 200 тыс. поездок. После изменений движение трамваев станет быстрее и стабильнее, а перекресток — безопаснее для всех участников дорожного движения.

Отмечается, что попасть на Садовническую набережную можно будет через разворот на ул. Садовническая в районе д. 35, стр. 1.

В Дептрансе попросили водителей заранее учитывать изменения, следовать требованиям дорожных знаков и пользоваться навигационными сервисами.