ВТБ: заёмщики стали чаще покупать готовые частные дома, чем строить

По итогам первого полугодия россияне получили в ВТБ на готовые частные дома около 2,3 тыс. ипотечных кредитов — в пять раз больше, чем на строительство домов «с нуля». Доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью достигла 83%, увеличившись на 10 п.п. год к году. Почти каждый второй заёмщик (46%) приобрёл дом на вторичном рынке — год назад таких было всего 15%.