В Новолакском районе Дагестана в 2026 году обновят более 4 км дорог

Свыше 4 км муниципальных дорог приведут в порядок в Новолакском районе Дагестана в этом году. Обновление запланировано при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы республики.
Работы охватят сразу несколько населенных пунктов: Новолакское, Новокули (Чаравали), Барчхойотар, Новочуртах и Новомехельта. Комплексный ремонт проведут на 13 улицах, чтобы покрытие там соответствовало нормативам и прослужило долгие годы. Это повысит комфорт передвижения для местных жителей и улучшит транспортную доступность сел.
Отметим, что в прошлом году в семи населенных пунктах Новолакского района также было обновлено около 4 км покрытия на дорогах. Работы затронули девять улиц с разной протяженностью. На участках демонтировали старый асфальт и уложили два слоя нового.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.