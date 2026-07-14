Курский «Союзтекстиль-СТ» запустил производство салфеток и подгузников за 2 млрд

По данным Rusprofile, ООО «Союзтекстиль-СТ» было основано в декабре 2010 года. С января 2023-го зарегистрировано в Курске. Основной вид деятельности — производство тканей из химических комплексных нитей и штапельных волокон (за исключением специальных тканей). Уставный капитал предприятия составляет 200 тыс. руб. Владелец и генеральный директор фирмы — Юрий Анкудинов. В 2021 году выручка компании составляла 1,1 млрд руб., а чистая прибыль — 64 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не публиковались.