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Белорусский полузащитник Ковалёв покинул калининградскую «Балтику»

В прошлом сезоне футболист принял участие в 24-х играх и отметился двумя результативными пасами.

Между футбольным клубом «Балтика» и белорусским полузащитником Юрием Ковалёвым достигнута договоренность о разрыве контракта по соглашению сторон. Об этом калининградская команда сообщила в своих социальных сетях.

Ковалёв пополнил ряды балтийцев в феврале 2024 года. За это время он провёл 62 матча, забил три гола, отдал восемь голевых передач и стал чемпионом Первой лиги и финалистом Кубка России. В прошлом сезоне белорусский футболист принял участие в 24-х играх и отметился двумя результативными пасами.

Свой футбольный путь Ковалёв начал в белорусском «Шахтёре» из Солигорска. В 2020 году полузащитник перешёл в тульский «Арсенал». С 2021 по 2023 год Юрий выступал за «Оренбург».

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