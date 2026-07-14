Белорусский полузащитник Ковалёв покинул калининградскую «Балтику»

Между футбольным клубом «Балтика» и белорусским полузащитником Юрием Ковалёвым достигнута договоренность о разрыве контракта по соглашению сторон. Об этом калининградская команда сообщила в своих социальных сетях.
Ковалёв пополнил ряды балтийцев в феврале 2024 года. За это время он провёл 62 матча, забил три гола, отдал восемь голевых передач и стал чемпионом Первой лиги и финалистом Кубка России. В прошлом сезоне белорусский футболист принял участие в 24-х играх и отметился двумя результативными пасами.
Свой футбольный путь Ковалёв начал в белорусском «Шахтёре» из Солигорска. В 2020 году полузащитник перешёл в тульский «Арсенал». С 2021 по 2023 год Юрий выступал за «Оренбург».