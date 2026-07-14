Белорусский полузащитник Ковалёв покинул калининградскую «Балтику»

Ковалёв пополнил ряды балтийцев в феврале 2024 года. За это время он провёл 62 матча, забил три гола, отдал восемь голевых передач и стал чемпионом Первой лиги и финалистом Кубка России. В прошлом сезоне белорусский футболист принял участие в 24-х играх и отметился двумя результативными пасами.