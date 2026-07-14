Детсад при лицее № 3 в Дзержинском обновят в первой половине 2027 года

Капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 3 в городе Дзержинском Московской области завершат в первой половине следующего года. Работы в учреждении ведутся при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Детский сад расположен на улице Ленина. В настоящее время специалисты выполнили уже половину от общего объема необходимых работ. На объекте заняты 28 рабочих, которые занимаются кровлей, фасадом, отделкой и монтажом инженерных сетей.
Здание детского сада, построенное в 1970-х годах, имеет площадь 2069 кв. м. В рамках капитального ремонта учреждение обновят как внутри, так и снаружи, а также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Для детсада закупят мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.