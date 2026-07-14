На Таймыре за 340 млн рублей ремонтируют дорогу к аэропорту Алыкель

Участок находится в сложных климатических условиях. Отрицательная температура здесь держится около 8 месяцев в году, а из-за вечной мерзлоты на дороге появляются трещины, просадки обочин, деформации труб и ограждений. Подготовительные работы на объекте выполнили в 2025 году, а в этом сезоне подрядчик приступил к основному ремонту. Завершить его планируют до конца года. Работать дорожникам нужно в сжатые сроки, так как летний период, подходящий для ремонта, на Таймыре длится всего 60−70 дней.