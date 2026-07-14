На Таймыре за 340 млн рублей ремонтируют дорогу к аэропорту Алыкель

В Таймырском Долгано-Ненецком округе начался ремонт дороги на подъезде к аэропорту Алыкель. Работы идут на участке с 40 по 45 км, сообщили в министерстве транспорта Красноярского края.
Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 4,9 км. На работы из краевого бюджета направили 340 млн рублей. Ремонт проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорожникам предстоит заменить поврежденный грунт на пучинистых участках, укрепить откосы, обновить асфальтобетонное покрытие, отсыпать обочины и восстановить водопропускные трубы. Также на трассе установят новое барьерное ограждение и дорожные знаки.
Участок находится в сложных климатических условиях. Отрицательная температура здесь держится около 8 месяцев в году, а из-за вечной мерзлоты на дороге появляются трещины, просадки обочин, деформации труб и ограждений. Подготовительные работы на объекте выполнили в 2025 году, а в этом сезоне подрядчик приступил к основному ремонту. Завершить его планируют до конца года. Работать дорожникам нужно в сжатые сроки, так как летний период, подходящий для ремонта, на Таймыре длится всего 60−70 дней.
Эта трасса связывает морской порт Дудинка с аэропортом Алыкель и городами Норильского промышленного района. По ней доставляют продукты, лекарства и оборудование. При этом дорога проходит по тундре и не связана с основной дорожной сетью Красноярского края.
Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в регионе запланированы работы на 59 объектах дорожной сети. В крае хотят восстановить 168 км покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостов.