В Нижнем Новгороде разработали катер спецназначения «Грачонок»

Нижегородское конструкторское бюро «Вымпел», входящее в Объединенную судостроительную компанию, разработало катер специального назначения «Грачонок». Работа велась при поддержке национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Грачонок» предназначен для охраны акваторий от проникновения подводных диверсантов, боевых пловцов и безэкипажных надводных средств. Он способен сопровождать соединения на открытых якорных стоянках, обеспечивать доставку и жизнедеятельность групп водолазов, а также проводить поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов как на дне, так и в толще воды.
Универсальность катера позволяет применять его и для гражданских задач: обследования подводной части плавучих буровых установок, морских нефтехранилищ, плотин и дамб с использованием специального оборудования, работающего на глубинах до 250 м. Бортовое оснащение «Грачонка» включает полноценный водолазный комплекс. Объект развивает скорость до 23 узлов, обладает дальностью плавания 200 миль при экономической скорости 16 узлов и автономностью 5 суток.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.