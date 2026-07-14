В Нижнем Новгороде разработали катер спецназначения «Грачонок»

«Грачонок» предназначен для охраны акваторий от проникновения подводных диверсантов, боевых пловцов и безэкипажных надводных средств. Он способен сопровождать соединения на открытых якорных стоянках, обеспечивать доставку и жизнедеятельность групп водолазов, а также проводить поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов как на дне, так и в толще воды.