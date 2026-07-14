Новое требование вводят для ввоза телефонов в Казахстан

«Изменениями предусматривается указание в таможенной декларации сведений о IMEI-кодах в отношении мобильных телефонов и планшетов с функцией мобильной связи. Пока такие правила будут действовать только для Республики Казахстан и Кыргызской Республики. Это обусловлено национальными правилами регистрации и верификации названных устройств при их ввозе на таможенную территорию ЕАЭС», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЕЭК.