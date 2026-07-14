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В Октябрьском районе закрыли аварийный мост 70-х годов постройки

В станице Кривянской Октябрьского района закрыт мост через реку Тузлов. Комиссия по безопасности дорожного движения приняла такое решение по итогам технической экспертизы, признавшей сооружение аварийным, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

В станице Кривянской Октябрьского района закрыт мост через реку Тузлов. Комиссия по безопасности дорожного движения приняла такое решение по итогам технической экспертизы, признавшей сооружение аварийным, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Мост возвели еще в 1970-х годах. Длительное время он оставался бесхозным, и лишь два года назад объект поставили на баланс района. После этого был проведён текущий ремонт, однако конструкция по-прежнему не отвечает требованиям безопасности.

Закрытие моста вынуждает жителей станицы добираться в объезд — примерно на 4 километра длиннее прежнего маршрута. Альтернативная дорога при этом существует.

Власти намерены построить новый мост. Уже выдано поручение изыскать средства и приступить к проектированию.

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