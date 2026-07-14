Свыше 20 жителей Дагестана подали заявки на конкурс «Родная игрушка»

Конкурс проводится по национальному проекту «Молодёжь и дети». На данном этапе участники представляли текстовые описания, эскизы и 3D-модели будущих игр без готовых образцов. Около трети всех заявок посвящены единству народов России, что особенно актуально в преддверии тематического Года единства. Также авторы уделили большое внимание сохранению традиций, фольклора и духовно-нравственных ценностей. В конкурсе активно участвуют как сотрудники детских садов и педагоги, так и школьники в возрасте от 14 до 18 лет.