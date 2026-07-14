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Свыше 20 жителей Дагестана подали заявки на конкурс «Родная игрушка»

В нем активно участвуют как сотрудники детских садов и педагоги, так и школьники.

Источник: Национальные проекты России

Прием заявок на второй сезон Всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Идеи игр и игрушек» завершился. Из 4330 концепций, поступивших со всей страны, 22 заявки направлены от Дагестана, сообщили в администрации главы республики.

Конкурс проводится по национальному проекту «Молодёжь и дети». На данном этапе участники представляли текстовые описания, эскизы и 3D-модели будущих игр без готовых образцов. Около трети всех заявок посвящены единству народов России, что особенно актуально в преддверии тематического Года единства. Также авторы уделили большое внимание сохранению традиций, фольклора и духовно-нравственных ценностей. В конкурсе активно участвуют как сотрудники детских садов и педагоги, так и школьники в возрасте от 14 до 18 лет.

​Впереди участников ждет экспертная оценка, по ее итогам комиссия отберет до 40 лучших работ. Из них экспертное жюри определит 15 победителей, которые получат поддержку наставников и смогут создать реальные прототипы для масштабной осенней выставки.

​Прием заявок в смежных номинациях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция» продолжается до 14 августа. Подробная информация об условиях участия доступна на официальном сайте проекта.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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