Свыше 20 жителей Дагестана подали заявки на конкурс «Родная игрушка»

Прием заявок на второй сезон Всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Идеи игр и игрушек» завершился. Из 4330 концепций, поступивших со всей страны, 22 заявки направлены от Дагестана, сообщили в администрации главы республики.
Конкурс проводится по национальному проекту «Молодёжь и дети». На данном этапе участники представляли текстовые описания, эскизы и 3D-модели будущих игр без готовых образцов. Около трети всех заявок посвящены единству народов России, что особенно актуально в преддверии тематического Года единства. Также авторы уделили большое внимание сохранению традиций, фольклора и духовно-нравственных ценностей. В конкурсе активно участвуют как сотрудники детских садов и педагоги, так и школьники в возрасте от 14 до 18 лет.
Впереди участников ждет экспертная оценка, по ее итогам комиссия отберет до 40 лучших работ. Из них экспертное жюри определит 15 победителей, которые получат поддержку наставников и смогут создать реальные прототипы для масштабной осенней выставки.
Прием заявок в смежных номинациях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция» продолжается до 14 августа. Подробная информация об условиях участия доступна на официальном сайте проекта.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.