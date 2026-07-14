Волгоград накроет 34-градусная жара 15 июля

В Волгограде синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ночью температура составит 18−20 градусов, днем воздух прогреется до 29−31 градуса. По области погода будет еще жарче. Ночью ожидается 18−23 градуса, местами столбики термометров опустятся до 11−16 градусов. Днем температура составит 27−32 градуса, а в отдельных районах — до 34 градусов. Осадков не обещают.