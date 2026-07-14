Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоград накроет 34-градусная жара 15 июля

В Волгоградской области объявили пятый класс пожароопасности из-за аномальной погоды.

Источник: Комсомольская правда

15 июля 2026 года столбики термометров в Волгоградской области поднимутся до 34 градусов, а спасатели объявили чрезвычайную пожароопасность, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В Волгограде синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ночью температура составит 18−20 градусов, днем воздух прогреется до 29−31 градуса. По области погода будет еще жарче. Ночью ожидается 18−23 градуса, местами столбики термометров опустятся до 11−16 градусов. Днем температура составит 27−32 градуса, а в отдельных районах — до 34 градусов. Осадков не обещают.

Главная опасность — риск пожаров. Он сохраняется днем 14 июля и до конца суток 15 июля. Под ударом — северо-западные, северо-восточные, все юго-восточные районы области, а также Волгоград и Волжский.