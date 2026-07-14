В Красноярском крае детям до 12 лет запретили купаться без взрослых

В Красноярском крае изменили правила безопасности для детей на воде. Теперь детям до 12 лет запрещено купаться без сопровождения взрослых.
Также детям до 7 лет нельзя находиться на воде без индивидуальных спасательных средств. Это правило действует даже в том случае, если ребенок умеет плавать. Изменения приняли по инициативе прокуратуры края. Поправки внесли в закон о защите прав ребенка.
Причиной стала статистика происшествий на воде. С начала июня 2026 года на водоемах Красноярского края пострадали 14 детей. Одиннадцать из них удалось спасти, трое погибли. По данным прокуратуры, почти во всех случаях дети находились у воды без должного присмотра взрослых.
За нарушение новых требований предусмотрена административная ответственность по краевому закону об административных правонарушениях. В ведомстве напоминают, что оставлять детей у воды одних нельзя даже на короткое время. Несколько минут без присмотра могут привести к трагедии.