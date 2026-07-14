В Минске пожар произошел в школе из-за электрочайника

В минской школе произошел серьезный пожар. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Возгорание в одной из столичных школ произошло 14 июля. В здании учреждения образования на улице Сурикова сработала система оповещения о ЧС «Молния».
На месте пожарные установили, что в кабинете на втором этаже школы загорелся электрочайник. Спасатели ликвидировали загорание при помощи порошкового огнетушителя.
Никто не пострадал, эвакуация не проводилась. На место происшествия выезжали семь единиц техники МЧС.
Между тем жесткое ДТП с груженым бревнами лесовозом произошло на трассе на Минщине: «На ходу разгерметизировалось колесо».
И мы писали, что ураган снес бюст Ленина с пьедестала в Витебске.
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