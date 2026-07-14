В поликлинике № 3 подмосковной Истры открыли кабинет диспансеризации

Полный профилактический осмотр за один день могут пройти жители подмосковного округа Истра в кабинете диспансеризации, который открылся на базе поликлиники № 3 в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Услуга доступна с 09:00 до 17:00 до 17 июля, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
Администрация Истринской клинической больницы организовала работу кабинета диспансеризации в поликлинике на Спортивной улице. Решение приняли для удобства пациентов, чтобы они могли пройти обследование без повторных визитов и раздельной сдачи анализов.
Первый этап диспансеризации включает общий и биохимический анализы крови, сдачу других биоматериалов, флюорографию, а для женщин старше 40 лет — маммографию. После обследований пациенты получают консультацию терапевта.
«Люди приходят с радостью и благодарят администрацию за возможность проходить диспансеризацию всего за один день, без какой-либо дополнительной моральной и физической нагрузки», — подчеркнул заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Аслан Хаджа Ехья, добавив, что новый формат быстро набирает популярность: только за один день кабинет посетили более 45 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.