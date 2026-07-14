В поликлинике № 3 подмосковной Истры открыли кабинет диспансеризации

«Люди приходят с радостью и благодарят администрацию за возможность проходить диспансеризацию всего за один день, без какой-либо дополнительной моральной и физической нагрузки», — подчеркнул заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Аслан Хаджа Ехья, добавив, что новый формат быстро набирает популярность: только за один день кабинет посетили более 45 человек.