Вместо допроса ударила ножом. Свидетель убила полицейского

В Нижнем Новгороде участковый уполномоченный полиции должен был доставить в отделение на допрос свидетеля по уголовному делу. Однако женщина неожиданно напала на него и ударила ножом в шею. С места преступления она сбежала, но её задержали по горячим следам. Окровавленного участкового нашли соседи преступницы. Врачи боролись за его жизнь четыре дня, но спасти не смогли. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Упал на землю во дворе дома.
Участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 г. Н. Новгорода капитан полиции Сергей Игоревич Мурыгин скончался в больнице 13 июля после ножевого ранения, которое получил во время исполнения служебных обязанностей. «Руководство и личный состав Управления МВД России по Нижнему Новгороду выражают соболезнование семье погибшего», — сообщает пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла 9 июля во дворе обычного многоквартирного дома на окраине Нижнего Новгорода. Сергей Мурыгин должен был сопроводить в отдел полиции для дачи показаний по уголовному делу об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью 42-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области.
Сергей Мурыгин, как положено, представился и объяснил, для чего прибыл. Неожиданно женщина выхватила нож и нанесла полицейскому удар в шею. Из раны хлынула кровь. Преступница воспользовалась коротким замешательством и ударилась в бега. Окровавленный участковый упал на землю во дворе дома, где его вскоре нашли местные жители и взывали скорую помощь. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.
На место преступления также прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета РФ. Там же был обнаружен нож, которым женщина пыталась убить Сергея Мурыгина.
Было что скрывать?
Пока врачи боролись за жизнь участкового, его коллеги по горячим следам искали предполагаемую преступницу. Вскоре её удалось задержать. Женщина не оказала сопротивления и на сотрудников полиции больше не нападала.
Ей предъявлено обвинение по статье 317 Уголовного кодекса РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». 10 июля Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода заключил нижегородку под стражу до 8 сентября.
Сейчас следователи выясняют, что подвигло женщину напасть с ножом на участкового. Ранее судима она не была. Почему же так не хотела ехать на допрос по чужому уголовному делу? Было что скрывать? В любом случае фигурантке уже нового уголовного дела теперь грозит немалый срок, вплоть до 25 лет лишения свободы.
За жизнь Сергея Мурыгина четыре дня боролись врачи. Родные и коллеги верили, что он сможет пойти на поправку. За плечами участкового девять лет службы в органах. У него остались жена и несовершеннолетний ребёнок. В региональном Главном управлении МВД пообещали оказать родным всю необходимую помощь, в том числе в организации траурной церемонии.
Напомним, обвиняемые в жестоком убийстве убежали от суда.