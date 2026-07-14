Вместо допроса ударила ножом. Свидетель убила полицейского

В Нижнем Новгороде участковый уполномоченный полиции должен был доставить в отделение на допрос свидетеля по уголовному делу. Однако женщина неожиданно напала на него и ударила ножом в шею. С места преступления она сбежала, но её задержали по горячим следам. Окровавленного участкового нашли соседи преступницы. Врачи боролись за его жизнь четыре дня, но спасти не смогли. Подробности — в материале nn.aif.ru.