В Нижнем Новгороде перевозчика оштрафовали за гибель женщины под автобусом

В Нижнем Новгороде завершилась история с выплатой компенсации родственникам женщины, погибшей в ДТП с автобусом: трое близких получили в совокупности 4,5 млн рублей. Информацию подтвердили в пресс‑службе ГУФССП России по Нижегородской области.
Инцидент случился в областном центре: водитель автобуса ПАЗ, начиная движение от остановки, не увидел женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда пострадавшая получила тяжёлые травмы и позднее скончалась в медицинском учреждении.
Близкие погибшей не оставили ситуацию без внимания — они подали судебный иск к индивидуальному предпринимателю, являвшемуся работодателем водителя. Суд удовлетворил требования истцов и обязал перевозчика выплатить компенсацию морального вреда. Предприниматель исполнил решение суда — необходимая сумма была перечислена в полном объёме.
Ранее нижегородский перевозчик выплатил более 440 тысяч после ДТП с автобусом.