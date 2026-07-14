В Нижнем Новгороде перевозчика оштрафовали за гибель женщины под автобусом

В Нижнем Новгороде завершилась история с выплатой компенсации родственникам женщины, погибшей в ДТП с автобусом: трое близких получили в совокупности 4,5 млн рублей. Информацию подтвердили в пресс‑службе ГУФССП России по Нижегородской области.