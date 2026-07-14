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Затянуло мутной тиной: в Зеленоградске пруд Тортилы зацвёл и стал источать сказочное зловоние (фото)

В администрации города пообещали разобраться.

Источник: Клопс.ru

Туристы и местные жители жалуются на неприятный запах в зеленоградском парке — недавно там зацвёл живописный Тортилин пруд. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы во вторник, 14 июля.

«Просто обидно! Было такое красивое, романтичное место, а теперь тёмные воды позеленели и источают резкий запах гнили», — сетует калининградка Оливия, которая любит приезжать в город и гулять в парке с детьми.

В администрации курорта пообещали разобраться в причинах такого явления. Ситуацией займётся отдел благоустройства.

На Верхнем озере в районе улицы Земельной появился «полуостров» из ила и мусора.