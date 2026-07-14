Алтайская компания построит инженерные сети и дороги в Тамбове за 295 млн

Тамбовская «Единая служба заказчика» определила подрядчика для строительства инженерной инфраструктуры, автодорог и проездов дворовых территорий в границах жилой застройки от улицы имени Павла Строганова до улицы Советской в областном центре. Контракт заключили с единственным участником аукциона — ООО «Алтайский асфальт» — по начальной цене 294,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.