В Светлогорске женщина предлагала туристам фото с голубями без оформления бизнеса

Сотрудники полиции обратили внимание на 31-летнюю женщину во время патрулирования. Проверка показала, что она зарабатывала на фотосессиях с птицами, не имея статуса самозанятой и не зарегистрировав предпринимательскую деятельность в установленном порядке.