Трех нижегородцев осудят за присвоение химической продукции промышленного предприятия

Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя и двух водителей, обвиняемых в присвоении вверенного имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
С декабря 2024-го по август 2025 года во время перевозки химической продукции мужчины систематически сливали часть каустической соды, хранили ее в оборудованном гараже в Кстовском районе, а потом продавали на территории Нижегородской области.
Общий объем похищенной продукции превысил 858 тонн, а ущерб предприятию составил 667 тысяч 674 рублей. Ущерб частично возмещен, часть продукции изъята полицейскими. Уголовное дело передано в суд.
Напомним, что житель Шахуньи потерял более 163 тысяч рублей при «розыгрыше» мотоблока.