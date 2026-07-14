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Трех нижегородцев осудят за присвоение химической продукции промышленного предприятия

Сумма причиненного ущерба превысила 600 тысяч рублей.

Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя и двух водителей, обвиняемых в присвоении вверенного имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

С декабря 2024-го по август 2025 года во время перевозки химической продукции мужчины систематически сливали часть каустической соды, хранили ее в оборудованном гараже в Кстовском районе, а потом продавали на территории Нижегородской области.

Общий объем похищенной продукции превысил 858 тонн, а ущерб предприятию составил 667 тысяч 674 рублей. Ущерб частично возмещен, часть продукции изъята полицейскими. Уголовное дело передано в суд.

Напомним, что житель Шахуньи потерял более 163 тысяч рублей при «розыгрыше» мотоблока.