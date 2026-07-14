В Чувашии прошел IV Республиканский форум многодетных семей

«В Чувашии традиция многодетности уверенно развивается, ведь именно в таких семьях дети с раннего возраста учатся взаимовыручке и уважению к старшим. Осознавая важность такого посыла, правительство республики выстраивает свою стратегию так, чтобы максимально поддерживать родителей, имеющих много детей. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивает: всесторонняя помощь таким семьям — это приоритетная задача для всех уровней власти. Поэтому все, что мы делаем в экономике, науке, образовании и здравоохранении — все работает на конкретного человека и его близких. Наша общая цель — чтобы каждый житель республики мог реализовать свой потенциал, достиг поставленных целей, всегда чувствуя комплексную поддержку государства», — отметил глава региона Олег Николаев.