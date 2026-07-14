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В Чувашии прошел IV Республиканский форум многодетных семей

Он был посвящен культурному наследию Приволжского федерального округа.

Источник: Национальные проекты России

IV Республиканский форум многодетных семей состоялся в парке культуры и отдыха «Август» поселка Вурнары в Чувашии. Мероприятие организовали по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты республики.

В этом году праздник прошел под девизом «Путешествие большой семьей» и был посвящен культурному наследию Приволжского федерального округа. В Вурнары приехали несколько сотен родителей с детьми со всех уголков Чувашии, чтобы обменяться опытом воспитания и найти единомышленников.

«В Чувашии традиция многодетности уверенно развивается, ведь именно в таких семьях дети с раннего возраста учатся взаимовыручке и уважению к старшим. Осознавая важность такого посыла, правительство республики выстраивает свою стратегию так, чтобы максимально поддерживать родителей, имеющих много детей. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивает: всесторонняя помощь таким семьям — это приоритетная задача для всех уровней власти. Поэтому все, что мы делаем в экономике, науке, образовании и здравоохранении — все работает на конкретного человека и его близких. Наша общая цель — чтобы каждый житель республики мог реализовать свой потенциал, достиг поставленных целей, всегда чувствуя комплексную поддержку государства», — отметил глава региона Олег Николаев.

Он поздравил семьи с праздником и вручил государственные награды. Ордена «Родительская слава» удостоена семья Гороховых из Алатыря, в которой воспитываются десять детей. Медалью ордена «Родительская слава» награждены супруги Терентьевы из Чебоксар. Знак материнской славы Чувашской Республики «Анне» вручен Валентине Тихоновой из Чебоксар. Еще пять супружеских пар, проживших в браке от 50 до 55 лет, получили ордена «За любовь и верность».

Для гостей и участников форума подготовили насыщенную программу. Например, открылась «Выставка услуг для семей с детьми», на которой родители могли получить индивидуальные консультации по социальному контракту, оформить услуги семейного МФЦ, узнать о вакансиях в кадровом центре «Работа России».

Особый интерес у собравшихся вызвал интерактивный квест. Территория парка была разделена на тематические зоны, представляющие традиции, игры, народные промыслы народов ПФО. Семьи, разделившись на команды, в формате увлекательного путешествия знакомились с культурным многообразием регионов Приволжского округа.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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