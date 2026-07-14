Длительный стресс почти лишил воронежца зрения

Это заболевание, которое часто возникает из-за стресса, особенно у мужчин активного возраста — от 30 до 50 лет. Пациент могут столкнуться с затуманенностью зрения, пятном в центре поля зрения, искажением предметов и их размера, временной дальнозоркостью, пояснили врачи. Точная причина заболевания не известна. Провоцировать патологию могут тревожность, стрессовые состояния, приём глюкокортикостероидов (кортизола). В Воронеже ежегодно центральную серозную хориоретинопатию диагностируют примерно 70 пациентам.