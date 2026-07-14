В Челябинске стартовала естественно-научная смена для детей

Естественно-научная смена «Экосити — Лесная академия» началась в Челябинске в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в городском комитете по делам образования.
В ходе тематической смены ребята получают новые знания в лабораториях на занятиях по химии, краеведению, экологии, дендрологии, энтомологии и туризму. Материалы, собранные в ходе исследований в природе и на практических занятиях, становятся основой для будущих учебно-исследовательских работ и проектов. Также дети проводят полевые практики по геоботанике, энтомологии и дендрологии, которые реализуются на базе экокласса.
По инициативе членов клуба «Юннаты-74» при первичном отделении Движения первых в июне на территории лагеря была создана аллея из спиреи сортов «Белое золото» и «Розовый фламинго». Участники смены приняли решение на профильной смене продолжить закладку аллеи. Также ребят ждет обучение в Лесной академии, знакомство с новыми компетенциями, собственноручное изготовление эмблем отрядов и заседание Клуба юннатов. Для них уже провели интерактивное путешествие в космос с применением уникальной MR-технологии и встречу с отрядом пожарных.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.