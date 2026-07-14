В Челябинске стартовала естественно-научная смена для детей

По инициативе членов клуба «Юннаты-74» при первичном отделении Движения первых в июне на территории лагеря была создана аллея из спиреи сортов «Белое золото» и «Розовый фламинго». Участники смены приняли решение на профильной смене продолжить закладку аллеи. Также ребят ждет обучение в Лесной академии, знакомство с новыми компетенциями, собственноручное изготовление эмблем отрядов и заседание Клуба юннатов. Для них уже провели интерактивное путешествие в космос с применением уникальной MR-технологии и встречу с отрядом пожарных.