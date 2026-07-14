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В Махачкале приведут в порядок улицу Башкирскую

Там уложат новое покрытие и обустроят тротуарную зону.

Работы по установке бордюрного камня ведутся на улице Башкирской в Махачкале. Дорогу ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.

Протяженность улицы составляет 370 м, при этом ширина тротуарной зоны — 1,5 м, а проезжей части — 7 м. Специалисты подрядной организации провели земляные работы, а после завершения монтажных приступят к укладке асфальтобетонного покрытия в два слоя, а также обустройству тротуарной зоны.

Ранее сообщалось, что в Дагестане построят подъездную дорогу к Махачкалинскому порту. Новый объект протяженностью 6,2 км соединит федеральную трассу Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала с территорией порта. Благодаря этому будет обеспечен прямой выезд большегрузного транспорта, что позволит разгрузить городские улицы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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