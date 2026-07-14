В Махачкале приведут в порядок улицу Башкирскую

Протяженность улицы составляет 370 м, при этом ширина тротуарной зоны — 1,5 м, а проезжей части — 7 м. Специалисты подрядной организации провели земляные работы, а после завершения монтажных приступят к укладке асфальтобетонного покрытия в два слоя, а также обустройству тротуарной зоны.