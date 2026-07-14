На севере Красноярского края стартовал ремонт дороги к аэропорту Алыкель

На Таймыре стартовал ремонт трассы к аэропорту Алыкель — работы ведутся на участке с 40 по 45 километр. В министерстве транспорта Красноярского края сообщили, что протяженность отрезка — 4,9 километра, на его обновление потратят 340 миллионов рублей из регионального бюджета.